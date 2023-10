La scoperta: quando e perché gli umani hanno iniziato a indossare vestiti

L'uomo e i vestiti: l'incredibile teoria

Diversi anni fa, uno studio pubblicato sulla rivista 'Molecular Biology and Evolution' mise sul tavolo la teoria secondo cui gli uomini primitivi cominciarono a vestirsi, 170mila anni fa, a causa dei pidocchi. Solo 13 anni fa, nel 2011, David Reed, del Museo di Storia Naturale della Florida, fece tesoro della teoria pubblicando una ricerca in cui veniva analizzato il dna di questi insetti: grazie a questo studio è stato possibile scoprire quando hanno cominciato a generarsi le differenze genetiche nei pidocchi. L'aspetto chiave sul quale Reed si è basato è che esistono tratti che distinguono i pidocchi che vivono sull'uomo da quelli che si annidano negli indumenti. Una distinzione, tra i due tipi di pidocchi, che non è avvenuta fino a quando gli esseri umani non hanno iniziato a vestirsi.

L'arte del vestirsi: ecco a quando risale

Con l'attenta analisi relativa all'aspetto dei pidocchi annidati dei vestiti, Reed affermò che si potrebbe stabilire un periodo di tempo in cui si è verificata una divisione genetica degli antenati dei pidocchi che ha dato origine al nuovo tipo di invertebrato. Secondo alcune stime, il salto evolutivo si sarebbe verificato 83mila anni fa, anche se non è escluso che il momento di divergenza tra le specie sarebbe avvenuto 170mila anni fa. Ecco perché un periodo compreso tra le due date sarebbe il più appropriato per stabilire il punto di origine dell'uso dell'abbigliamento da parte dei nostri antenati. Ciò avrebbe anche permesso loro di lasciare l’Africa durante la seconda era glaciale con conseguente espansione in tutto il resto del pianeta.