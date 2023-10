L'incredibile scontro tra una balena e un surfista: il video è terrificante

Megattera travolge windsurfer: la storia

Il cetaceo, uno dei più grandi del mondo, ha letteralmente travolto Breen che nell'impatto è stato trascinato in acqua per una profondità di circa nove metri. "Ho visto la testa uscire, poi ho visto il uscire il corpo e dopo mi era praticamente addosso". Sott'acqua l'uomo è venuto a contatto con la megattera ed è riuscito a capire che si trattava di un esemplare giovane: "Se fosse stato un adulto mi avrebbe fatto a pezzi", ha affermato con sicurezza. Una volta scampato il pericolo Breen si è accorto di aver registrato tutto con la sua GoPro e ha pubblicato il video sui social: "M***a, sono appena stato colpito da una balena", queste le sue prime parole una volta tornato in superficie e raggiunta la tavola. A riva i suoi compagni pensavano fosse uno scherzo finché non hanno visto le incredibili immagini riprese dalla telecamera.