Superenalotto, clochard vince 37mila euro ma non può ritirarli

Un clochard ha vinto 37mila euro al Superenalotto, giocando in una tabaccheria di Senigallia. L'uomo, di origini pugliesi, ha puntato 1.50 euro e ha azzeccato quattro numeri più il superstar. Numeri che ormai giocava da anni. Gianluigi, questo il nome del senzatetto, però non potrà ritirare i soldi. "Per ritirarli serve la tessera sanitaria ma non ce l’ho", ha spiegato al Corriere Adriatico. "Ho solo un vecchio codice fiscale che non va bene, serve quello che c’è nella tessera sanitaria".