Fiorello conduttore di Sanremo? La sua secca risposta fa discutere

Sanremo, la risposta secca di Fiorello

In tanti vorrebbero vedere sul palco dell'Ariston Fiorello già protagonista come co-conduttore proprio accanto a Amadeus. L'idea però sembra proprio non convincerlo come confermano le sue parole in occasione della presentazione del programma Viva Rai2!: "Condurre Sanremo? Non è il mio mestiere, non lo avete ancora capito? Quando mi chiedono 'quando condurrai Sanremo' non dico che mi offendo ma quasi. Io faccio altro, se conducessi Sanremo dopo la quarta canzone presentata mi sarei stufato", ha affermato Fiorello chiudendo ogni possibilità di vederlo come conduttore del Festival.