La rivelazione sul miliardario Bill Gates: "Vola sempre in classe economy"

Bill Gates preferisce l'economy alla prima classe . A rivelare le preferenze del magnate statunitense in tema di voli in aereo, è stato il co-fondatore di Netflix, Marc Randolph. Secondo quanto riferito, il fondatore di Microsoft, nonché ricchissimo imprenditore con un patrimonio da 110 miliardi di dollari, ritiene che non ci sia un buon rapporto tra il prezzo del biglietto e i servizi offerti dal volo in prima classe, la più prestigiosa rispetto a economy e business class.

Bill Gates e la scelta di volare in economy

"Bill Gates ha viaggiato in classe economica per la maggior parte delle volte, non perché non fosse in grado di permettersi la prima classe, ma piuttosto perché non credeva che offrisse un buon rapporto qualità-prezzo. È cinque o sei volte più costosa, ma solo marginalmente migliore. E poi si arriva tutti nello stesso momento...", ha spiegato Randolph.