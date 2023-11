Zuckerberg finisce in ospedale: l’MMA si sta rivelando un disastro

Incidente di percorso per Mark Zuckerberg , proprietario di Facebook e uno degli uomini più ricchi del mondo. L'imprenditore americano, che si appassionato alle arti marziali miste (MMA) durante il lockdown, si è fatto male nel corso di un allenamento e quindi è finito all'ospedale per un grave infortunio al ginocchio . Insomma, le cose non stanno andando benissimo al papà di Facebook.

Zuckerberg e la foto dall'ospedale

E' stato proprio Zuckerberg a scrivere un post sui social allegando una sua foto nel letto di un ospedale con la gamba sinistra immobilizzata: "Mi sono strappato il crociato anteriore e sono appena uscito dalla sala operatoria per sostituirlo. Grato per i medici e la squadra che si prendono cura di me. Mi stavo allenando per un combattimento competitivo di arti marziali artificiali all'inizio dell'anno prossimo. Non vedo ancora l'ora di farlo dopo che mi sarò ripreso. Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno". Da tempo si parla di un possibile incontro sul ring con Elon Musk, che è al comando di X. Adesso i tempi per organizzare lo scontro tra due dei miliardiari più ricchi del pianeta sono diventanti più lunghi.