Il dramma di Dayane Mello: "Ho tentato il suicidio e ho abortito"

Dayane Mello ha raccontato la sua dolorosa storia a Verissimo . Dall'assenza della madre al rapporto complicato con il padre, fino al suo tentativo di suicido . "Mio padre mi ha picchiato tante volte. Dai 16 ai 19 anni non ci siamo parlati perché mi sono innamorata e sono andata via di casa. Tutti potevano avere una vita e io no. Mio fratello poteva e io no, dovevo restare a casa, fare la casalinga . Mi sono sentita sminuita. Lui non accettava questa relazione e non sapeva come comportarsi", ha confidato la modella brasiliana a Silvia Toffanin .

Perché Dayane Mello ha tentato il suicidio

Il difficile legame con il padre ha spinto Dayane Mello a pensare al suicidio: "Mi sentivo invisibile in quella casa. Da un mese e mezzo pensavo di ammazzarmi, di buttarmi sotto a una macchina, ma poi non avevo mai il coraggio. Poi un giorno sono andata a cercare una medicina per topi ma non l'ho trovata. Ho preso tutte le pasticche che c'erano dentro la scatola e le ho prese una per una. Di notte ho avuto convulsioni e sono stata portata in ospedale. Ho fatto un lavaggio allo stomaco. È triste sentirsi a casa e sentirsi un'ombra, non compresa". Col tempo Dayane è riuscita a ricucire con il padre, che di recente ha trascorso qualche giorno con la Mello a Milano.

Dayane Mello e l'aborto prima di Sofia

Nel salotto di Silvia Toffanin Dayane Mello ha anche menzionato l'aborto: "Quando avevo 17 anni sono andata a lavorare in Cile come modella. È stato il mio primo lavoro e i primi soldi che guadagnavo da sola. In Cile sono rimasta incinta ma ho deciso di non tenere il bambino perché non pensavo che l’uomo con cui stavo fosse quello che volevo per il mio futuro. Poi sono arrivata in Italia e mi sono innamorata di Stefano (Sala, anche lui modello, ndr) e abbiamo avuto la nostra bambina Sofia che adesso ha 9 anni. Noi siamo stati tanto immaturi ma siamo riusciti a rimanere amici e stiamo facendo crescere nostra figlia con molta serenità perché lei vede i suoi genitori uniti anche se non siamo insieme". Oggi Dayane Mello è single.