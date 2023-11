Calcio e omosessualità, Pedro Almodovar: "Le ragazze danno l'esempio"

Pedro Almodovar ha affrontato in una intervista a El Pais il tema dell'omosessualità in alcuni ambiti professionali, compreso quello del calcio. "Deve essere dura per un giocatore d'élite scendere in campo e sentirsi dare del 'frocio'. Le ragazze stanno dando tante lezioni agli atleti", ha fatto sapere il regista. Partendo dal suo mondo, quello del cinema, ha notato che ci sono generi e professioni in cui determinati argomenti sono più complessi da affrontare. "Come nel calcio in cui sembra che l'omosessualità non esista", ha sottolineato Almodovar.