Rivoluzione a I Simpson: perché Homer non strangolerà più Bart

Importante svolta ne I Simpson. Gli autori hanno deciso di eliminare dalle prossime puntate della popolare serie tv animata la celebre scena in cui Homer strangola il figlio Bart fino a fargli uscire gli occhi dalle orbite. È stato lo stesso Homer, nel terzo episodio della 35esima stagione intitolato "McMansion & Wife", ad annunciare che non ricorrerà più alla violenza dopo aver conosciuto il nuovo vicino che si complimenta con lui per la vigorosa stretta di mano.