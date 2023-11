Matrimonio choc: ex gelosa lancia un secchio di escrementi contro gli sposi

Ex fidanzata gelosa lancia un carico di escrementi contro gli sposi

La sposa con capelli, viso e abito bianco completamente macchiati di feci, così come lo sposo. L'ex fidanzata si è voluta vendicare dell’ex compagno, che l’aveva lasciata per sposarsi con un’altra. La "vittima" si è poi sfogata sui social network, denunciando l'aggressione e chiedendo pubblicamente alla "rivale in amore" di lasciarli in pace dopo questa assurda vendetta.