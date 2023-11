Maltempo in Toscana: l'appello disperato dell'attrice Laura Torrisi

Il maltempo non dà tregua alla Toscana , alle prese con fango e rifiuti. L'attrice toscana Laura Torrisi , ex compagna di Leonardo Pieraccioni dal quale ha avuto la figlia Martina, ha voluto lanciare un appello su Instagram, dove è seguita da quasi un milione e mezzo di follower. La Torrisi vive a Prato , tra le zone toscane più colpite dall'alluvione.

L'appello di Laura Torrisi

"Faccio un appello in tutta Italia tra i volontari per chi avesse a disposizione dei droni termici - ha scritto Laura Torrisi su Instagram - e volesse venire a darci una mano in Toscana a cercare gli animali smarriti. La situazione è molto grave. Fate girare, condividete il più possibile!".