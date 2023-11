I vicini di Nino Frassica shock: "Il gatto non è nel freezer"

Il gatto di Nino Frassica e i vicini furiosi

Gli anziani sospettati da Nino Frassica e dalla moglie Barbara Exignotis di trattenere Hiro ha deciso di tutelarsi legalmente. "La coppia è stata collaborativa, ha fatto entrare in casa l’attore e la moglie per allontanare ogni dubbio sulla sua colpevolezza.- ha detto l'avvocato dei due - Sono stati disponibili e collaborativi, assecondando anche la volontà della signora Frassica di verificare che il gatto non fosse nel freezer".

Gli anziani accusati: "Siamo sotto assedio"

"A stretto giro invieremo la diffida ai familiari di Frassica e a seguire la querela – ha aggiunto il legale della coppia al Corriere dell’Umbria – anche perché la coppia di anziani di piazza Campello venerdì si è trovata una persona sostanzialmente affacciata alla finestra del piano terra della loro abitazione, mentre domenica scorsa ha dovuto fare i conti con due finti avvocati".