Federica Pellegrini, il parto è vicino: le rivelazioni di Giunta

Si avvicina la data del parto (forse in acqua) di Federica Pellegrini, che aspetta una bambina dal marito Matteo Giunta. La piccola arriverà tra Natale e Capodanno. Nell'attesa la coppia si è concessa una vacanza in montagna, a Livigno. Qui l'allenatore ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni al settimanale Chi, non nascondendo emozione per questo grande cambiamento in arrivo. "È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro - ha ammesso Giunta - E, fortunatamente, anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo che vada avanti così".