Julian Assange diventa cittadino onorario di Napoli

Cittadinanza onoraria di Napoli a Julian Assange: a riceverla la moglie Stella Morris. Il fondatore di Wikileaks è ancora detenuto in Inghilterra per aver diffuso, attraverso il suo portale, documenti riservati del Governo degli Stati Uniti sulle guerre in Iraq e Afghanistan. Al 52enne è stato inoltre dedicato un murales nel quartiere di Scampia: a realizzarlo la street artist partenopea Trisha. “La libertà di Assange è la libertà di tutti noi”, ha dichiarato Giuseppe Mancini, vice presidente del Coordinamento Periferie Unite. “È impensabile pensare di essere liberi se nella nostra società abbiamo dietro le sbarre di una cella tre metri per due un giornalista come Julian Assange solo perché ha denunciato dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità. Il murales di Assange proposto da noi del Coordinamento Periferie Unite va a sostegno della libertà di pensiero e di parola e di tutte le libertà cui un uomo può e deve disporre”, ha aggiunto.