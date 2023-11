Il Ministro Abodi a Casa Biscardi: dal derby a Milano-Cortina 2026

Dagli impegni di governo sullo “sport di tutti e per tutti” con particolare attenzione ai giovani e all’inclusione sociale, ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 alla condizione dei nostri stadi in previsione di Euro ‘32, ai rimedi contro il tifo violento e al prossimo derby Lazio-Roma. Andrà in onda stasera 10 novembre l’intervista esclusiva al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi rilasciata ad Antonella Biscardi nel “salotto” del suo Ministero, che con tono confidenziale ha rivelato i maggiori programmi del Governo focalizzato sui giovani, sulle scuole e sulle infrastrutture. “Il futuro si costruisce sulle testimonianze del passato bisogna coltivare il capitale umano dalle scuole” ha detto il Ministro. Ha poi risposto alla domanda del direttore Italo Cucci che suggerisce un modello di organizzazione per uscire dall’impasse Milano Cortina 26 e di Fabrizio Bocca sulla condizione dei nostri stadi nella prospettiva degli Europei di Calcio 2032 in Italia. Non sono mancati accenni sul calcio giocato e su come arginare le ondate di tifo acceso. Stasera a Casa Biscardi su 7Gold a partire dalle 20.45.