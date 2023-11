Una strana creatura terrorizza gli utenti di Google Maps: "Spaventoso"

Sconcerto su Google Maps, tra le applicazioni più usate al mondo per controllare luoghi e strade. Diversi utenti hanno avvistato una strana creatura in alcune immagini che arrivano dagli Stati Uniti, più precisamente dallo Utah. Una sorta di extraterrestre seminudo, con braccia e gambe lunghe e flessibili, che sembra correre in un campo della città di Buff.