Addio Alessandra Bianchi, giornalista e romanista

Se ne è andata in silenzio, così come era arrivata al Corriere dello Sport-Stadio. La differenza è una e fa tanta sostanza e tanto dolore insieme. All’inizio degli Anni Novanta, quando Italo Cucci, direttore al suo primo mandato, le affidò - come il sole all’improvviso - una pagina-affresco sul tifo romanista della Curva Sud, leggere Alessandra Bianchi fu un tuffo al cuore di trasporto e di emozioni anche per chi non tifava Roma. Ieri, il nostro cuore era devastato al cospetto di quel tremendo, ingiusto addio. Tifosa romanista di Curva, stregata dal calcio, intrisa di Roma e di Parigi, nel gennaio 1999 viene assunta dal giornale al cui timone è il compianto Mario Sconcerti. Cinque anni, attraversando le direzioni del secondo Cucci, di Xavier Jacobelli e del primo Alessandro Vocalelli.