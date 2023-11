Burioni attacca Djokovic dopo la sconfitta con Sinner: il tweet velenoso

Roberto Burioni ha esultato sui social network per la vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic alle Nitto Atp Finals. Il noto virologo ha preso in giro il campione serbo su X (ex Twitter) scrivendo "prima dose" e pubblicando uno scatto del tennista che piagnucola. Il riferimento è chiaramente alla linea tenuta da Djokovic durante la pandemia : netto no al vaccino , ribadito anche quando la vaccinazione è diventata un requisito fondamentale per partecipare a tornei prestigiosi.

Burioni contro Djokovic

Non è la prima volta che Burioni si scaglia contro Djokovic. In un precedente commento aveva scritto: "Cassius Clay mise in gioco la reputazione e la carriera per opporsi alla guerra in Vietnam. Djokovic ha fatto la stessa cosa per opporsi ad un vaccino efficace che ci salva la vita".