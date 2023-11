Liberia, George Weah sconfitto alle elezioni presidenziali

ROMA - C'è ancora attesa per i risultati definitivi delle elezioni presidenziali in Liberia, ma nel frattempo George Weah ha già ammesso la sconfitta. L'ex attaccante del Milan (e Pallone d'Oro 1995) e padre dell'esterno della Juve Timothy, è ora presidente uscente del Paese africano e si è già congratulato con l'avversario Joseph Boakai: "Stasera il Congress for Democracy and Change (il partito di Weah) ha perso le elezioni, ma ha vinto la Liberia - le parole dell'ormai ex presidente liberiano alla radio pubblica -. Ho parlato con il presidente eletto Boakai per congratularmi con lui per la vittoria". Con i seggi quasi totalmente scrutinati, Weah ha toccato il 49,11% dei voti, contro il 50,89% di Boakai.