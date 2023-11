Osvaldo non dimentica Maradona: il tatuaggio è un omaggio commovente

Un tatuaggio è per sempre e l' ex Roma Daniel Osvaldo lo avrà impresso sulla pelle. Tifoso del Boca Juniors , club col quale ha militato per alcuni mesi nel 2016, l'ex attaccante ha mostrato sui social il suo nuovo tatuaggio. È un'immagine iconica di Maradona che indossa la maglia blu e oro e un cappellino verde nel suo box alla Bombonera.

Osvaldo, Maradona sempre tra i suoi pensieri...

Osvaldo ha appena concluso una storia d'amore con Giannina, figlia del Pibe de Oro, con la quale aveva iniziato una relazione dall'inizio del 2021. E nonostante questo, l'ex Roma ha dimostrato ancora una volta, che in fondo, ha sempre in mente Maradona. Proprio lui, il Dio del calcio! Un omaggio commovente per ricordare un'icona mondiale, non solo sportiva, che mai nessuno cancellerà.