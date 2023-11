È morta Anna Kanakis: attrice, scrittrice e la più giovane Miss Italia

È morta Anna Kanakis, aveva 61 anni

Attrice, ex modella e scrittrice italiana, Anna Kanakis era diventata celelbre per essere diventata Miss Italia nel 1977, ad appena 15 anni. È tutt'ora la più giovane vincitrice di questo premio. Al cinema era diventata famosa nelle commedie anni '80, spaziando poi la sua carriera con una breve parentesi politica, come dirigente nazionale "Cultura e Spettacolo" dell'Unione Democratica per la Repubblica (UDR), e infine come scrittrice nel 2010, con il romanzo "Sei così mia quando dormi. L'ultimo scandaloso amore di George Sand".