Monica Leoffredi shock sui social: "Investita e insultata a Roma"

Brutta disavventura per Monica Leoffredi. La conduttrice è stata scaraventata a terra da un van che l’ha colpita in retromarcia alla stazione Termini mentre aspettava un taxi per tornare a casa. A raccontarlo è stata la diretta interessata in un lungo post su Instagram. “Voglio raccontarvi la mia debolezza ed il mio sconforto. Stasera di ritorno da Milano ero in attesa del taxi per tornare a casa, lo attendevo poco lontano dalla stazione. Il taxi stava per arrivare, scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un van parcheggiato in seconda fila. Ero di spalle con lo sguardo fisso verso la strada. Non mi accorgo che il van aziona la retromarcia. Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto”, ha spiegato.