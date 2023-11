La 20ª edizione del Best Event Award: "L'Italia un modello per il mondo intero"

Gli Oscar degli eventi su uno dei red carpet più amati. All’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma si è svolta mercoledì sera la 20ª edizione del Best Event Award , la kermesse di ADC Group che ha premiato i migliori tra i 324 eventi iscritti al concorso (+35% rispetto al 2022). Anche quest’anno il BEA Italia, in attesa di quello internazionale in programma stasera nella stessa location, ha lasciato una traccia indelebile sullo stato dell’arte di un’industria che in ambito nazionale coinvolge 600 mila addetti con un impatto diretto sul Pil di oltre 36 miliardi l’anno.

Tutti i premiati

Tanti gli eventi oggetto di interesse: dalle celebrazioni ai congressi, passando per quelli culturali, istituzionali, digitali, musicali, di sostenibilità e sportivi. A conquistare il Grand Prix 2023 è stato “Milano-House of Campari” per Campari Group, davanti a “Candidatura per Roma Expo 2030 - Humanlands” per il Comitato Expo 2030 e al “World Première Ferrari Roma Spider” per Ferrari Spa, mentre ha ottenuto un piazzamento di assoluto prestigio, nella categoria dedicata alla sostenibilità, “Rom-E” organizzata da Sport Network, seconda dietro al Green&Blue Festival. Premio come miglior manager di eventi a Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Eventi International che ha creato esperienze come il Balloon Museum e Christmas World. Dopo una lunga storia milanese, tutta la “Live Communication Week 2023” si è svolta per il secondo anno di fila nella Capitale. «Quando 20 anni fa decisi di lanciare il BEA mi resi conto che gli eventi non erano percepiti come mezzo di comunicazione, ma erano avulsi dalle strategie aziendali» racconta Salvatore Sagone, presidente di ADC Group.

Il BEA World diventa maggiorenne

Dopo la pandemia, c’è stato un boom in termini economici e di opportunità: «C’è voglia di incontrarsi, di vivere la socialità e le aziende lo hanno capito». Vent’anni di premiazioni italiane nell’anno in cui il BEA World diventa maggiorenne, davvero una felice coincidenza: «Con 333 eventi iscritti, presentati da 83 strutture, c’è una fase di grande espansione anche nella kermesse internazionale» ha aggiunto Sagone. «Roma è una sfida vinta – il pensiero Andrea Gervasi, supervisore della Live Communication Week – una bellissima e pazza idea raccolta con entusiasmo. Grazie alla partnership con l’assessore Onorato abbiamo siglato un accordo triennale e saremo qui fino all’anno Giubilare 2025. I delegati dell’industria degli eventi, provenienti da oltre 30 Paesi del mondo, sabato avranno inoltre la possibilità di fare visite esclusive al Parco del Foro Italico, la casa dello sport, alla Nuvola dell’Eur e di vedere infine Palazzo Colonna». Il mondo ci osserva e prende l’Italia a modello: «In termini ideativi e produttivi non siamo secondi a nessuno – sostiene ancora Sagone – Non ci mancano la creatività, i talenti, la flessibilità e la capacità di risolvere i problemi dell’ultimo momento. Ci manca solo di fare sistema in modo migliore». L’Italia rappresenta la sesta nazione al mondo per impatto economico generato dal settore: secondo lo studio di AstraRicerche il mercato oggi vale 861 milioni di euro, +27% rispetto al 2022, e la previsione è quella di raggiungere tra un anno i 925 milioni di fatturato. A precisa domanda “Quale sarà la parola d’ordine per il 2024?” la risposta degli addetti ai lavori è principalmente una: «la sostenibilità». Oltre 1 azienda su 3, infine, dichiara di aver aumentato «significativamente» gli investimenti sugli eventi per comunicare in modo diretto e più emozionale con il proprio pubblico.