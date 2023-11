Berrettini a Malaga per la Coppa Davis, Melissa Satta reagisce così

ROMA - Cresce l'attesa per la semifinale di Coppa Davis : l' Italia è pronta a sfidare la Serbia di Novak Djokovic e potrà contare su un tifoso d'eccezione, Matteo Berrettini . Il tennista romano non è stato convocato da Fillippo Volandri per i diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi ma fa comunque parte del team azzurro , fornendo il suo prezioso contributo nei confronti dei suoi compagni con un tifo incessante fuori dal campo. Il tutto a diversi chilometri di distanza dalla sua Melissa Satta che, nonostante l'assenza di Matteo , ha reagito così...

Berrettini a Malaga? Melissa Satta reagisce così

La showgirl si è infatti ritagliata del tempo per dedicarsi a sé stessa, allenandosi duramente in palestra come testimoniano le ultime stories pubblicate sul profilo Instagram: una serie di lavori specifici per mantenersi in forma. Ma non è tutto: Melissa ha immortalato un momento speciale trascorso con il figlio Maddox, con il quale ha decorato l'albero di Natale condividendo con i suoi follower il tripudio di luci, palline e addobbi che ha inondato il salotto di casa.