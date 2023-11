Shannen Doherty, il tumore si è esteso alle ossa: "Non voglio morire"

Peggiorano le condizioni di salute di Shannen Doherty. L'attrice di Beverly Hills ha raccontato a People che il tumore si è esteso anche alle ossa, ma questo non le impedisce di lottare: "Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare". Il cancro è ormai arrivato al quarto stadio ma la 52enne non demorde: "Non ho finito di vivere. Non ho finito con l'amare. Non ho finito con la creazione. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente non ho finito. Il mio ricordo più grande deve ancora arrivare".