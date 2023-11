Può esserci vita su Mercurio? Un'incredibile scoperta rivela un indizio cruciale

Sul pianeta Mercurio potrebbero esistere ghiacciai salini ricchi di sostanze volatili che creano condizioni favorevoli alla vita, simili a quelle presenti in alcuni ambienti estremi della Terra popolati da microrganismi. È quanto emerge dall'ultimo studio pubblicato su Planetary Science Journal dai ricercatori del Planetary Science Institute in Arizona. “Questi ghiacciai su Mercurio, distinti da quelli della Terra, hanno origine da strati ricchi di volatili (cioè sostanze che sublimano in gas) sepolti in profondità ed esposti dagli impatti di asteroidi", ha spiegato uno degli autori dello studio, Bryan Travis, per poi aggiungere: "I nostri modelli affermano con forza che il flusso salino ha probabilmente prodotto questi ghiacciai che hanno trattenuto sostanze volatili per oltre un miliardo di anni”.