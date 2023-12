"Tempesta solare sulla Terra", l'avviso della Nasa scatena il terrore. I rischi

Venerdì primo dicembre una forte tempesta solare colpirà la Terra. Il fenomeno sarebbe la conseguenza di una potente eruzione solare di classe M9.8 esplosa il 29 novembre alle 14:50. A farlo sapere la Nasa e i grafici dello Space Wather Prediction Center, il centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmosferic Administration degli Stati Uniti. Secondo gli esperti la solar storm dovrebbe colpire l'atmosfera terrestre intorno alla metà della giornata di oggi e potrebbe essere sufficientemente intensa da dare vita allo spettacolo delle aurore boreali, anche a latitudini come quelle italiane, come già successo con la tempesta avvenuta lo scorso 5 novembre, in cui le aurore sono state avvistate pure in Grecia e Turchia.