Fedez, confessione shock tra le lacrime: "Ho pensato al gesto estremo"

Fedez si è raccontato nel salotto di Domenica In , programma di Rai 1 condotto da Mara Venier . Dalla sua carriera ai problemi di salute, che hanno lasciato un segno indelebile nella sua vita: "Io mi sono trovato a dover fare i conti con la possibilità di morire e ricordo che il pensiero di affrontare una cosa così grande in modo così precoce non è sano per la tua mente, certamente è traumatico".

Fedez: "Se sono ancora qui è per la mia famiglia"

"La mia prima esperienza con i farmaci non è stata delle migliori - le parole del cantante e giudice di X Factor sulla sua prima operazione -, mi sono ritrovato a prendere 7 medicinali al giorno che mi hanno portato ad avere attacchi ipomaniacali. Ho fatto cose strambe e messo a rischio la stabilità della mia famiglia, oltre che la mia stabilità fisica. Sanremo? Lì ero proprio nel culmine della mia poca lucidità e dopo qualche settimana la mia bocca smette di funzionare, inizio ad avere tic nervosi, non riesco più a parlare in maniera fluida. Stoppo tutti i farmaci senza scalare e ho avuto un effetto da rebound. Sono stato due settimane senza poter camminare per i crampi, non distinguevo sogno da realtà, ero disorientato. Il peggio è arrivato dopo quando, senza farmaci, sono entrato in una profonda depressione. Se ne sono uscito è facendomi seguire a esperti e specialisti. Attualmente seguire certi percorsi, in Italia, è un privilegio e secondo me è assurdo. Credo che al pari della salute del corpo, anche quella della mente dovrebbe essere coperta dal sistema sanitario nazionale. Se io oggi sono ancora qua e non sono andato oltre la progettualità del farmi del male, è semplicemente per la mia famiglia. A volte il dolore è così forte che pensi anche a dei gesti estremi. Però hai tante responsabilità e il pensiero di arrecare un danno così grande alle persone cui tieni di più è una cosa che ti frena".

Fedez su Chiara Ferragni e le lacrime

Poi sulla moglie, Chiara Ferragni: "È incredibile come siamo uno l'antitesi dell'altro per approcci alla vita e contesti lavorativi, però ci siamo trovati su quelle due o tre cose davvero importanti, dalla scala di valori a cose più intime, che a me personalmente hanno fatto dire, senza alcuna ombra di dubbio, che fosse la persona con cui volevo avere una famiglia e stare per il resto della mia vita". Poi le lacrime di Fedez e Mara Venier: "Mi hai aiutata ma non è andata. Io ti ringrazio, perché tu mi hai aiutato ma non ho fatto in tempo. Non è andata". Ne è seguito un abbraccio tra i due senza dare ulteriori spiegazioni.