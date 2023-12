VENEZIA - Un tuffo nelle acque fredde dei canali di Venezia, non immaginavano certo così il meraviglioso tour in gondola alcuni turisti cinesi. All'improvviso l'imbarcazione tipica veneziana si è ribaltata, catapultando in acqua i "naufraghi", colpevoli di aver sbilanciato la gondola dopo essersi sporti troppo per scattare alcune foto alla città: l'impatto con l'acqua gelida è stato tremendo.