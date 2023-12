Rizz è la parola dell'anno: cosa significa e cosa c'entra Tom Holland

Cosa vuol dire "rizz" e da dove arriva

Comparsa nel 2022, "rizz" è divenuta virale dopo essere stata rilanciata dallo streamer americano Kai Cenat, seguito sui propri canali da milioni di abbonati. Per essere poi resa definitivamente popolare dall'attore Tom Holland, star hollywoodiana consacrata dal ruolo di protagonista in Spiderman, il quale in un'intervista a Buzzfeed l'ha usata per schermirsi dall'immagine di seduttore, dicendo: "Non credo d'avere assolutamente alcun rizz".