L'amico di Shakira contro Piqué: "In Europa non danno valore al matrimonio"

Carlos Vives , noto cantautore colombiano, ha parlato della rottura tra Shakira e Piqué . Il 62enne è un grande amico della popstar e l'ha sostenuta molto durante la separazione, che è stata piuttosto traumatica. In un'intervista nel programma radiofonico Besame, Vives ha confidato: "Quando Shakira si è separata da Piqué ho capito che in Europa il matrimonio non ha più alcun valore . Invece per una donna colombiana come Shakira il matrimonio è la cosa più sacra".

Il dolore di Shakira

"Viviamo in una società in cui il matrimonio è considerato usa e getta - ha aggiunto Carlos Vives - Shakira è stata profondamente ferita". In realtà Piqué e Shakira non sono mai diventati ufficialmente marito e moglie ma il loro rapporto è durato più di dieci anni e hanno messo su un famiglia con i figli Milan e Sasha. "Per una donna come Shakira è molto dura vivere la fine di un matrimonio e il dolore dei figli", ha sottolineato Vives.

La forza di Shakira

Carlos Vives ha continuato ad elogiare Shakira: "È un genio della musica, una grande creativa, una combattente. Ho un immenso rispetto per Shakira; è un modello straordinario, una donna che incarna davvero lo spirito colombiano". Subito dopo l'addio a Piqué Vives era solito telefonare tutti i giorni a Shakira per consolarla in un momento tanto complicato.