Federica Pellegrini incinta, le parole mai dette: "Perché ho avuto paura"

Manca poco al parto di Federica Pellegrini . Per la prima volta l'ex nuotatrice ha parlato delle pressioni subite prima di questa gravidanza. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato del sessismo subito da parte di chi le chiedeva, dopo il ritiro, quando avrebbe fatto un figlio. "Si tende a incasellare la donna sempre e solo nel ruolo di madre. Non ho mai sentito fare le stesse domande sessiste a un atleta maschio in conferenza stampa". La campionessa olimpionica ha inoltre svelato le ricadute di questa pressione, gli incubi e il ricorso a una terapeuta : "Ci abbiamo messo alcuni mesi a rimanere incinti, e quindi forse quell’attesa, che a noi è sembrata eterna perché da sportivi si è abituati al tutto e subito, ci aveva messo in tensione. Abbiamo cominciato a farci delle domande".

Federica Pellegrini e la gravidanza che non arrivava

Federica Pellegrini ha temuto di non riuscire a rimanere incinta? "Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare... Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema", ha ammesso la sportiva che ha poi aggiunto sul marito Matteo Giunta, sposato un anno fa: "Quanto mi conforta pensare che il padre di mia figlia sarà lui! Siamo molto fortunate. Grazie a lui ho capito cos’è il vero amore".

Federica Pellegrini e il test di gravidanza

"Sono sempre stata molto precisa con il ciclo, un orologio. Quando ho visto il ritardo di un giorno – e quando aspetti per mesi anche un giorno è tutto – volevo subito fare il test. Ma Matteo no. Dopo tre giorni, ancora, aspetta, e anche dopo cinque. Alla fine della settimana ho detto basta, facciamo il test. L’ho fatto, l’ho lasciato in bagno e l’ha guardato lui. Poi è uscito con la faccia da imbecille: eravamo incinti", ha confidato Federica Pellegrini.