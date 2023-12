Cane buttato giù dalla finestra, il commento di Zibì Boniek è durissimo

Il tribunale di Radom, città della Polonia, ha condannato a due anni di prigione un uomo che ha gettato un cane, un cucciolo di appena tre mesi, da una finestra del secondo piano. Il 68enne non potrà possedere alcun animale per 10 anni. Dovrà inoltre versare 2mila PLN (circa 460 euro) sul conto del rifugio per animali senza casa della città polacca. L'anziano ha compiuto questo gesto da ubriaco: il quattrozampe è ancora in vita ma ha riportato fratture della colonna vertebrale e una paralisi pelvica. Non potrà più camminare da solo se non con l'aiuto di un apposito passeggino. Ora si prenderà cura di lui la Judyta Puppy Foundation.