Aurora Ramazzotti scatenata: karaoke con papà Eros alla festa di compleanno

MILANO - Serata da ricordare per Aurora Ramazzotti: l'influencer ha celebrato il suo 27° compleanno, il primo da mamma del piccolo Cesare. Una festa all'insegna del divertimento, come documentato dalle diverse immagini e video postati sui social: presenti, a Milano, mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti con il quale la festeggiata si è letteralmente scatenata sulle note de 'Il tempo di morire', celebre brano di Lucio Battisti, in un inedito duetto al karaoke.