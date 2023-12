Mengoni, il concerto di Capodanno rischia di saltare: costa troppo, la cifra monstre

È polemica sul concerto che Marco Mengoni dovrebbe tenere a Cagliari la notte di Capodanno. Il motivo? Il costo dell'evento: a quanto pare un milione di euro (250mila euro il cachet del cantante) . Come rivela il Corriere della Sera, la consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune, Marzia Cilloccu, ha spiegato che "spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno". Un altro aspetto che ha creato scalpore è il fatto che lo spettacolo sarebbe a numero chiuso : ammessi solo 28 mila spettatori.

Il concerto di Capodanno di Marco Mengoni rischia di saltare

A esprimere disappunto pure operatori turistici e gestori di strutture ricettive, perché nonostante l'innegabile nome di richiamo scelto per festeggiare l'arrivo del Capodanno, molte stanze sarebbero ancora libere, dunque non sarebbero arrivati i turisti sperati. Unione Sarda riporta la dichiarazione di Maria Dolores Picciau, assessora comunale alla Cultura e spettacoli, che fa sapere che il concerto non è ancora stato confermato. La decisione verrà presa lunedì. Nessun commento da parte di Marco Mengoni, che di recente è stato scelto da Amadeus come co-conduttore di Sanremo 2024.