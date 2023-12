Andreas Muller e Veronica Peparini: la gravidanza è ancora a rischio

Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a Verissimo dopo aver annunciato l'arrivo di due gemelle. Nelle ultime settimane l'ex insegnante di Amici ha dovuto fare i conti con alcuni problemi con la gravidanza. "Sto entrando nel sesto mese. Queste gravidanze gemellari hanno problematiche di malattia sindrome da trasfusione feto fetale, praticamente le gemelle stanno nella stessa placenta in due sacche divise quindi è possibile che una delle due gemelle doni il sangue all'altra: non si sa da cosa è scaturita questa malattia ma possono intervenire quindi sono gravidanze che vanno monitorate", ha spiegato la ballerina e coreografa a Silvia Toffanin.

I problemi di gravidanza di Veronica Peparini: parla Andreas Muller

Andreas Muller, che qualche anno fa ha trionfato ad Amici dove ha conosciuto Veronica Peparini, ha rivelato: "Siamo andati alla visita di controllo dopo essere venuti qui e abbiamo visto le dottoresse che si sono spaventate e noi di conseguenza non capivamo cosa accadesse. Poi ci hanno spiegato. Nessuno si aspettava che potesse accadere visto che andava tutto bene. Non dipende né dal lavoro né dallo sforzo. Per lei non è stato facile stare ferma, ma lo ha fatto, io ero molto preoccupato". Veronica Peparini ha precisato: "Non faccio più una serie di cose per fare attenzione".

Come stanno le gemelle di Veronica Peparini e Andreas Muller

"Ora le bambine stanno bene e i liquidi sono tornati quasi uguali. Questa malattia si crea dalla 16esima alla 24esima settimana, ma non è detto che alla 24esima saremo fuori perché magari si possono creare altre cose. Bisogna avere attenzioni. Ma visto che la cosa sta andando meglio, più andiamo avanti e più stiamo tranquilli. Io mi sono sempre sentita che la cosa sarebbe andata bene", ha aggiunto Veronica Peparini a Verissimo. "Non siamo ancora fuori pericolo", ha detto Andreas.

La famiglia allargata di Veronica Peparini e Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti nel 2017 ad Amici di Maria De Filippi: lei era l'insegnante del talent show, lui uno dei tanti allievi della scuola. Un'intesa immediata tra i due: l'amore è però sbocciato solo in un secondo momento. Tra i due una differenza d'età importante: ben 25 anni. La Peparini ha 52 anni mentre Muller 27. Veronica ha già due figli, Olivia e Daniele, nati dal matrimonio con il ballerino e coreografo Fabrizio Prolli.