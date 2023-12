Parte Last Christmas e lo stadio insorge contro il dj: il motivo è assurdo

Provate a dribblare sotto Natale la canzone "Last Christmas" degli Wham, il successo del 1984 George Michael e Andrew Ridgeley. Provate a non ascoltarla, praticamente impossibile. Ma chi gioca a "Whamageddon" ha proprio questo come obiettivo: nei 24 giorni prima di Natale non bisogna ascoltare "Last Christmas" altrimenti si viene eliminati. Peccato che il dj di una partita di calcio in Inghilterra non era a conoscenza di tutto ciò e in un colpo solo ha fatto fuori dalla sfida più di 7 mila persone.