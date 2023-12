Australia, italiano attaccato da uno squalo: video e messaggio shock

AUSTRALIA - Uno squalo contro un italiano , e per poco non siamo qui a raccontare una tragedia. Si è salvato per miracolo Matteo Mariotti mentre nelle acque australiane è stato attaccato da uno squalo, che l'ha azzannato, ferendolo gravemente. Sul suo profilo Instagram il racconto del drammatico episodio, con tanto di video.

Il surfista: "Mi taglieranno la gamba, ma sono vivo"

"Questo video l’ho fatto partire pochi istanti dopo l’ultimo morso, volevo dirvi addio, non avrei mai pensato di sopravvivere a quel mostro". Così Matteo scrive sui social. "Ho perso tanto sangue e la gamba, non so se me la taglieranno tutta o se resterá a metà ma non importa ormai. Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi. Scusatemi se non riesco a rispondervi ma sono molto stanco e mi fa male la testa. @el_guapopelado ti devo la vita. Tornerò a casa, vi amo. (Tommaso mi dava dell’idiota perché non avevo l’assicurazione australiana, fortunatamente ne avevo un’altra fatta in Italia prima di partire)", conclude.