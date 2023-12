Presentato il progetto: “Redentore. Lo sport che ri-genera sorrisi e vita”

Due anni di attività sportive, ricreative, formative e gratuite per circa cinquecento tra bambini, giovani, anziani e operatori: il progetto “Redentore. Lo sport che ri-genera sorrisi e vita ”, vincitore del bando “Sport di tutti - Quartieri”, è stato presentato ieri nella sala Giunta del Comune di Bari. Nell’ambito del bando “Sport di tutti - quartieri” di Sport e Salute, sono stati approvati due progetti nel solo comune di Bari, uno dei quali all'ASD Redentore. L’opera Salesiana del Redentore, sede di attuazione del progetto, si trova nel quartiere Libertà di Bari , nella periferia Est della città. Il quartiere, con circa sessantamila abitanti, presenta tre caratteristiche: la più bassa età anagrafica della città, la maggiore realtà multietnica e la percentuale più alta di minori sottoposti a procedimenti penali di tutta la Puglia. “Don Bosco diceva che i Salesiani devono trasformare i lupi in agnelli e gli agnelli in pastori: questo percorso educativo spesso inizia dallo sport - ha spiegato don Giuseppe Ieva, salesiano e presidente dell’ASD Redentore, capofila del progetto -. Siamo il "braccio armato" che ogni giorno, anche grazie al progetto "Redentore. Lo sport che ri-genera sorrisi e vita”, ha a che fare con i giovani e al Redentore raduniamo i ragazzi e anche i volontari. I Salesiani sono nel quartiere Libertà da oltre cento anni: se passi davanti al Redentore vedi i ragazzi attorno a un pallone, ecco allora che lo sport diventa uno strumento educativo per far crescere buoni cristiani e onesti cittadini".

Inclusione: corsi sportivi per bambini e giovani. Attività specifiche per over 65

Il progetto prevede corsi sportivi per bambini e giovani, attività specifiche per “over 65”, inclusive della disabilità. Le attività collaterali, invece, saranno di supporto allo studio, centri estivi multisportivi outdoor, educazione alimentare e cineforum, coinvolgendo anche i volontari del Servizio Civile Universale. Per l’assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, il progetto di Sport e Salute favorisce la pratica sportiva, “dall’attività motoria di base, fino all’agonismo -spiega-. Tutti quelli che passano dall’oratorio imparano a praticare uno sport, ma non solo, lo fanno attraverso la costruzione di una comunità. Sport e Salute è una società del ministero dell’Economia nata quattro anni fa con l’obiettivo di finanziare progetti sullo sport di base, sui corretti stili di vita, lo sport nelle scuole e lo sport sociale -ha concluso Francesco Toscano, dirigente di Sport e Salute Puglia -. In Puglia abbiamo investito oltre cinque milioni di euro in progetti su quartieri ad alto rischio. Presto partiranno altri sei progetti nelle carceri, uno dei quali riguarderà il carcere minorile di Bari. Molto successo hanno avuto i bandi Sport a Scuola che hanno interessato quest’anno 530 plessi scolastici e tremila classi che faranno le attività previste”.

Ciro Bisogno: "Progetto in continuità con i tempi. Importante togliere i ragazzi dalla strada"

"Oggi presentiamo un progetto in continuità con i tempi, visto che da poco la Costituzione ha recepito il valore sociale dello sport - ha detto invece Ciro Bisogno, presidente della PGS Italia -. Attraverso il progetto di Sport e Salute, il coinvolgimento delle associazioni del territorio diventa indispensabile per dare corpo alle attività. Due progetti vinti in un territorio come Bari sono rilevanti: l’ASD Redentore affiliata al nostro ente PGS risponde a una emergenza educativa che non va sottovalutata e che attraverso lo sport può essere arginata. Portare i ragazzi in oratorio, in un centro sportivo può sottrarli alla strada e alle sue conseguenze. Grazie a chi ha avuto la sensibilità di tradurre in parole ciò che era stato finanziato e che contribuirà a rigenerare il tessuto della società”.

Renato Cursi: "Vogliamo creare ponti educativi"

Renato Cursi, direttore esecutivo di Salesiani per il Sociale, che nel progetto cura il piano di comunicazione, ha sottolineato come “il lavoro in rete, che nasce dall’esperienza importante del Redentore di Bari, costruisce ponti e relazioni sul territorio a beneficio di tutti”. “Insieme si lavora meglio”, aggiunge Ruggiero Russo, progettista della PGS Italia che ha scritto il progetto. “Voglio parlare del sogno perché siamo partiti da qui -dice- dal cuore che rigenera sorrisi e vita. Il quartiere Libertà è un quartiere importante nella città con un tessuto sociale difficile e allora lì bisognava fare sport. Attraverso il nostro progetto, vinto nel bando “Sport di tutti - quartieri” ci proponiamo di utilizzare lo strumento sport per la creazione di ponti educativi con una rete di partnership molto importante. Bari è l’unica città che ha vinto due progetti di Sport e salute perché c’è stata una forte sensibilizzazione sul lavoro in rete: insieme si lavora meglio”.