In primavera arriverà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, condotta ancora da Ilary Blasi. Si fanno già i primi nomi e sembra che la prima naufraga sarà Elisa Di Francisca, ex campionessa olimpica. Secondo "Oggi" la campionessa di Jesi, due figli e 41 anni appena compiuti, sarebbe pronta a vivere questa nuova avventura televisiva lontana da casa. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma il nome sembra affidabile.