Minaccia shock a Brumotti: la frase a Striscia è agghiacciante

Brumotti, minacce shock: cosa è successo

Brumotti è intervenuto insieme ai Carabienieri e alle telecamere, con la piazza che si è riempita di gente ostile: "Sei uno sporco infame - si sente da una delle persone presenti -. Un uomo di me**a! Devi camminare tutta la vita con la paura. Non puoi più camminare libero! Ti uccido proprio. Ma non come i palermitani che ti danno le botte e non ti fanno niente. Io ti squaglio nell’acido. Io ti stacco la testa davanti alle forze dell'ordine. Non ho nulla da perdere". Brumotti è stato costretto ad allontanarsi dal quartiere con l’intervento dei Carabinieri che lo hanno scortato in auto.