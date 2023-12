Terrore in Ucraina: consigliere lancia granate in consiglio comunale

KIEV (UCRAINA) - Terrore in Ucraina: un consigliere ha fatto esplodere tre granate durante una commissione municipale del consiglio comunale di Keretsk, una città nella regione della Transcarpazia. Diversi utenti hanno condiviso sui social il video dell'incidente, in cui si può vedere perfettamente come l'autore dell'attacco lanci a terra gli esplosivi ferendo almeno 26 persone, sei dei quali sono in gravi condizioni.