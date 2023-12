Gli ex campioni di calcio finiscono sulle lattine di birra per beneficenza

Benvenuti nel mondo dei Supereroi ! 16Birra è orgoglioso di presentare il progetto Football Hero. La nuova collezione, targata 16Birra, coniuga ancora una volta birra e arte, due realtà apparentemente dissonanti. L’illustratore Fabrizio Birimbelli, in arte Pupazzaro, ha trasformato in supereroi giocatori che hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi giallorossi.

. Arturo Mariani, nato con una gamba sola, ha iniziato nel 2012 a giocare a calcio a livello professionistico internazionale con la Nazionale Italiana di Calcio amputati, disputando un Mondiale, un Europeo e diversi tornei internazionali. Oggi è fondatore e Capitano dell’ASD Roma Calcio Amputati, la prima squadra della Capitale nel calcio Amputati: polo nazionale associato alla AS Roma, a favore dell’integrazione e dello sport. Parte del ricavato del progetto Football Hero sarà devoluto A.S.D. Roma Calcio Amputati. Le lattine posso essere acquistate singolarmente ad un costo di 7€ mente il 6pack costa 40€; è possibile acquistarle in via di Porta Furba 16.