"Federica Pellegrini dal vivo non rende": la replica è da applausi

Federica Pellegrini provocata ancora una volta dal solito hater insolente. Questa volta qualcuno ha avuto da ridire sulla bellezza dell'ex nuotatrice, in attesa di una bambina che nascerà a breve. "Vista a Livigno, sinceramente ne ho viste di più belle" , così un utente ha commentato l'ultimo scatto postato su Instagram dalla Divina che dovrebbe partorire tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio.

Federica Pellegrini criticata per la sua bellezza: la risposta è da applausi

Federica Pellegrini non si è lasciata intimorire da una critica del genere e ha risposto a tono. "E quindi? Mica mi sono iscritta a Miss Italia", ha replicato, mettendo così a tacere l'odiatore e ricevendo il plauso di altri follower. Una fan ci ha tenuto a precisare: "Ti ricordo in Puglia, quando sei entrata nel negozio in cui lavoravo. Di un fascino e di una simpatia unica! La gente che spara cattiveria è solo invidiosa!".