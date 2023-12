Eleonora Pedron si è laureata in psicologia. La tesi è su se stessa

Eleonora Pedron si è laureata in Psicologia. La showgirl ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui indossa una corona d’alloro e mostra orgogliosa la sua tesi di laurea. "Mamma e Papà, son tanto felice!", ha scritto come didascalia del post, ricordando anche il padre, scomparso nel 2002 in seguito a un incidente stradale. Tra le stories altri momenti di questo importante traguardo tra cui un bacio con il compagno, l'attore Fabio Troiano.

In cosa si è laureata Eleonora Pedron: la tesi

L'ex Miss Italia - che ha avuto due figli dal pilota Max Biaggi - aveva parlato del suo percorso di laurea in un’intervista ad Oggi: "La tesi è su di me. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. Psicologia è nata come piano B, nel caso in cui fosse finita la mia carriera televisiva, ora è il piano A". La soubrette ha iniziato ad appassionarsi di Psicologia per elaborare i suoi traumi, come la perdita della sorella e poi del padre, entrambi scomparsi in un incidente stradale.