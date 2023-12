Paura per l'attore Charlie Sheen: aggredito in casa da una donna

L'attore americano Charlie Sheen è stato assalito da una donna nella sua casa di Malibu. La vicina di casa, di cui non è stata diffusa l'identità, è stata arrestata per irruzione in proprietà privata e aggressione. La 47enne ha suonato alla porta e quando Sheen, 58 anni, celebre per la serie tv 'Due uomini e mezzo', le ha aperto, lei è entrata, gli ha strappato la maglietta e ha tentato di strangolarlo. Poi è rientrata a casa come se nulla fosse accaduto. Non è chiaro il motivo dell'aggressione.