La profezia (positiva) di Bill Gates per il 2024

Bill Gates ha pubblicato le sue previsioni per il 2024. Secondo il magnate l'anno prossimo l'intelligenza artificiale sarà la tecnologia dominante e la popolazione mondiale passerà da una fase di conoscenza a una fase di adozione dell'AI. Questa tendenza accelererà i processi di innovazione e la creazione di soluzioni ai problemi sociali a una grande velocità. "È più chiaro che mai come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per migliorare l’accesso all’istruzione, alla salute mentale e altro ancora. Questo mi motiva a garantire che questa tecnologia aiuti a ridurre, e non contribuisca, alle terribili disuguaglianze che vediamo in tutto il mondo. Sono sempre stato un fervente sostenitore del potere dell’innovazione nell’offrire a ogni bambino un’opportunità pari di sopravvivere e prosperare. L’IA non fa eccezione", ha scritto Gates sul suo blog.