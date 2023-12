Ilary Blasi intervista "Berlino", social scatenati: "E' passata dal caffè allo spritz"

Ilary Blasi, mistero svelato. Qualche giorno fa l'ex moglie di Francesco Totti aveva pubblicato un video al Colosseo mentre si stava preparando per un impegno di lavoro, ma non aveva svelato quale. Adesso si sa: Ilary ha intervistato, per Netflix, Pedro Alonso, l'attore che interpreta "Berlino" nella Casa di Carta e nell'omonimo spin off, disponibile dal 29 dicembre. L'integrale sarà disponibile domani, ma nella clip mostrata oggi si vede Ilary che offre a Pedro uno spritz, con lui che le chiede se sia o meno alcolico: "Vi avviso - dice - perché quando bevo divento un pericolo".