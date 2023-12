Cristiano Ronaldo e Georgina: alle figlie regali di Natale da 1700 euro

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno inondato i loro figli di regali di Natale. L'influencer spagnola, ma di origini argentine, ha condiviso sui social network alcune immagini dei doni ricevuti dalle figlie Eva e Alana Martina, rispettivamente di sei e un anno e mezzo. Tra svariate bambole e una cucina giocattolo è stato impossibile non notare nella storia Instagram una Louis Vuttion, tra le borse più famose e costose al mondo, in versione mini. Il suo valore? Ben 1700 euro! "Principesse fortunate", ha scritto Georgina a corredo dello scatto.

Le figlie di Cristiano Ronaldo con la borsa Louis Vuitton

"Mi sento così povera a guardare i regali della figlia di Ronaldo che ha ricevuto una mini Louis Vuitton", ha commentato una follower. Mentre qualcun altro ha avuto da ridire sul prezzo: "Questa costa almeno 1.750 euro, ma alla fine per un miliardario sono spicci". Nessuna risposta da parte di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, abituati ormai a queste critiche quotidiane per via dello stile di vita lussuoso e sfarzoso che conducono da tempo.