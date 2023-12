Donna sposa il suo ex babysitter, incontrato all'età di 4 anni

Samantha Gizzle ha sposato il suo ex babysitter, conosciuto quando aveva solo quattro anni. All'epoca lui aveva 19 anni. Hanno iniziato a frequentarsi quando la donna è diventata maggiorenne. Samantha, oggi 29enne, ha raccontato la sua storia d'amore su TikTok, postando alcune foto col marito 44enne, dal primo incontro a quella del loro matrimonio.

La storia di Samantha Gizzle che ha sposato il suo babysitter

Una relazione che ha fatto storcere il naso a molti utenti ma Samantha ci ha tenuto a precisare che il sentimento è sbocciato solo in un secondo momento. "Mi rattrista il fatto che alla Gen Z sia stato fatto il lavaggio del cervello inducendola a pensare che la differenza di età sia una cosa negativa. Stiamo insieme...felici e al sicuro e non è successo nulla durante il periodo in cui era il mio babysitter", ha assicurato.